شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المتنوعة التي تخص جنازة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي .





رحلت النجمة ماجدة الصباحي عن عالمنا أمس الخميس عن عمر يناهز 89 عامًا ، وبدأ الفنانون بنعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعى .





وحرصت عدد من الفنانات على مؤازرة غادة نافع ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي ، التي ظهرت مرتدية حجاب أبيض وسيطرت عليها حالة من الحزن دفعتها للبكاء حزنا على والدتها.





بدأت "ماجدة الصباحى"حياتها الفنية وعمرها 15 عامًا، دون عِلم أهلها، وكانت عام 1949 في فيلم "الناصح" إخراج سيف الدين شوكت أمام الفنان إسماعيل يس.



