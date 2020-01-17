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فن

شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:55 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام _ عدسة : عز حسين _ عمرو سيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المتنوعة التي تخص جنازة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي . 

رحلت النجمة ماجدة الصباحي عن عالمنا أمس الخميس عن عمر يناهز 89 عامًا ، وبدأ الفنانون بنعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعى .

وحرصت عدد من الفنانات على مؤازرة غادة نافع ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي ، التي ظهرت مرتدية حجاب أبيض وسيطرت عليها حالة من الحزن دفعتها للبكاء حزنا على والدتها.

بدأت "ماجدة الصباحى"حياتها الفنية وعمرها 15 عامًا، دون عِلم أهلها، وكانت عام 1949 في فيلم "الناصح" إخراج سيف الدين شوكت أمام الفنان إسماعيل يس.

و من اشهر أفلامها "أين عمرى"، المراهقات، جميلة، "بنات اليوم" قدمت ماجدة الصباحي 71 فيلمًا .
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
شاهد.. 100 صورة من جنازة الراحلة ماجدة الصباحي بحضورغادة نافع
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