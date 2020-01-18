اقتصادية البرلمان تكشف سبب زيادة النمو الاقتصادي في 2020

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن تقرير الأمم المتحدة عن الاقتصاد المصري إنجاز جديد يضاف لسجل هذا القطاع في 2020، خاصة في ظل الانخفاض المستمر للدولار أمام الجنيه المصري، وغيرها من الأمور الإيجابية التي كانت سببا في الإشادة الدولية لمصر.



أكد السيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الإنجازات لم تأت من فراغ بل كانت محصلة إصلاح اقتصادي دام على مدار الأربع سنوات الماضية ولا يزال مستمر حتى الآن بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي دشن نهضة اقتصادية وتنموية تمثلت في المشروعات الاقتصادية والاستثمارات والاتفاقيات الدولية، فضلا عن الترويج لهذه الانجازات بالمؤتمرات والمحافل وعلى رأسها مؤتمرات الشباب.



وشدد عضو اللجنة الاقتصادية، على أن المواطن المصري خاصة محدود الدخل سيلمس هذا التحسن قريبا، متوقعا أن يزيد نمو الاقتصاد المصري في 2020 مقارنة بالعام الماضي.



هذا وأكد تقرير إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لآفاق تطور الاقتصاد العالمى لعام 2020، أن مصر سجلت نموا اقتصاديا قويا نسبيا، يقدر بـ 5.5 % خلال عام 2019، متوقعا أن تسجل مصر نموا اقتصاديا نسبته 5.8% فى عام 2020، بفضل التعافى القوى للطلب المحلى وتخفيف القيود على ميزان المدفوعات.



وذكر تقرير الأمم المتحدة أن آفاق النمو الاقتصادى لسنة 2020 على الصعيد العالمى رهينة الحد من النزاعات التجارية وحالة عدم اليقين، متوقعا أن دولة من كل 5 دول ستسجل ركودا أو تراجعًا فى نصيب الفرد من الدخل خلال العام الحالي، وأشار إلى أن الاقتصاد العالمى سجل أقل معدل نمو سنوى خلال عقد من الزمان، بلغ 2.3 % خلال عام 2019 ، وتوقع التقرير إمكانية أن يتراوح معدل النمو الاقتصادى لعام 2020 ، بين 2.5 % و 1.8%.