بعد وفاة طفلة تحت عجلات قطار.. أهالي المعنا بقنا يستغيثون لحل أزمة المزلقان

تلقى "صدي البلد" شكاوى عديدة، من أهالي منطقة المعنا، يتضررون فيها من غلق مزلقان المعنا، منذ أشهر، بسور يمنع عبور المشاة بين مدينة قنا ومنطقة المعنا، في قرار غير مدروس لا يراعي مصالح المواطنين وكبار السن والمزارعين.



وأشار الأهالى، إلى أن المسئولين عن تصميم كوبرى المعنا العلوى منذ سنوات، لم يراعوا تخصيص مساحة ولو بسيطة المشاة على الكوبري، ولم يتم وضع أي تصور لعبور المشاة، فكان طبيعيًا أن يمر المواطنين إلى أعمالهم ومنازلهم وزراعاتهم عبر المزلقان القديم.



وأوضح أهالي المنطقة، بأن المزلقان كان قانونيًا وشرعيًا لفترة قريبة، لأنه يقع وسط منطقة حيوية والانتقال فيها بين جانبى السكة أمر ضروري لا استغناء عنه.



وأضاف الأهالى، أنه بعد إغلاق المزلقان اضطر المواطنين للعبور عبر مواسير فوق ترعة تعرض حياتهم للخطر، وآخرهم وفاة طفلة تحت عجلات قطار أثناء محاولة عبورها من الممر العشوائي.



وطالب الأهالى، وزير النقل ومحافظ قنا، بحل أزمة المواطنين والحفاظ على أرواح الأبرياء التي تهدر على شريط السكة الحديد، وعودة المزلقان القديم كما كان من قبل، أو البدء فعليًا في إنشاء كوبري للمشاة حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.

