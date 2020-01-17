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ديني

ثوابه عند الله أعظم من جبل.. النبي يوصي بهذا العمل في الشتاء القارس

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:23 م
عمل في الشتاء القارس
عمل في الشتاء القارس ثوابه عند الله أعظم من جبل
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أمل فوزي
قال الشيخ صلاح البدير، إمام وخطيب المسجد النبوي، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أوصانا بكل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة.

أوضح «البدير» خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، أنه –صلى الله عليه وسلم- قد حثنا في هذا البرد الشديد بالشتاء على الجود والكرم وإطعام الطعام وكسوة من لا يملك ثمن الكسوة وسد حاجة المسكين، و تذكر الضعفاء والمساكين والأرامل والأيتام والمحتاجين ومن لجأ أو نزح عن بلاده من المسلمين ضرب برد الشتاء منزله.

واستشهد بما ورد، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: «مَا تصدَّقَ أحدٌ بصدقةٍ من طيِّبٍ -ولا يقبلُ اللهُ إلَّا الطَّيِّبَ- إلَّا أخذها الرَّحمنُ بيمينِهِ، وإنْ كانتْ تمرةً، فتربو في كفِّ الرِّحمنِ حَتَّى تكونَ أعظمَ منَ الجبلِ كما يُربِّي أحدُكم فَلُوَّهُ»، مشيرًا إلى فضل الكرم فهو من صفات الرحماء، حيث قال الله تعالى : «أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ».

وأضاف أنه في الشتاء القارس ينبغي على المؤمنين تفقد أحوال الفقراء والمحتاجين بالكساء والغذاء فعن أَبي سعيدٍ الخُدريِّ، قَالَ: بينَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ، إِذ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَال رسولُ اللَّه: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلى مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ، وَمَن كانَ لَهُ فَضْلٌ مِن زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَن لا زَادَ لَهُ، فَذَكَرَ مِن أَصْنَافِ المَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لا حَقَّ لأحدٍ مِنَّا في فَضْلٍ ».
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