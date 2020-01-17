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أخبار العالم

الرئاسة الكورية الجنوبية تصف تعليق السفير الأمريكي على تصريحات مون الأخيرة بـ"غير اللائقة"

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:29 م
صدى البلد
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أ ش أ
وصف مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، تعليق السفير الأمريكي لدى سول، هاري هاريس، على تصريحات مون الأخيرة حول مسألة استئناف التعاون الثنائي بين الكوريتين، بـ"غير اللائقة". 

وقال مسؤول في الرئاسة الكورية الجنوبية، فضل عدم ذكر اسمه، إنه من غير اللائق للسفير بأن يعلق على تصريحات الرئيس علنًا لوسائل الإعلام"، حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم /الجمعة/. 

وأكد المسؤول الكوري الجنوبي، أن التعاون الثنائي بين الكوريتين هو أمر تحدده الحكومة في سول، رغم المشاورات الدائمة مع واشنطن حول بذل جهود مستمرة بهدف إحراز تقدم حقيقي في المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونج يانج. 

من جانبه .. رفض المتحدث باسم السفارة الأمريكية التعقيب بشكل مباشر على تصريحات المسؤول الكوري الجنوبي. 

وكان هاريس قد حث سول، في تصريحات سابقة، على عقد مشاورات مسبقة مع واشنطن حول سعيها للسماح لمواطنيها بالقيام برحلات فردية إلى جبل كومجانج على الساحل الشرقي من كوريا الشمالية.

وفسر البعض تصريحاته بأنها تشكل ضغوطا على إدارة مون التي تسعى إلى تعزيز التعاون الثنائي مع الشطر الشمالي فيما يخص المشروعات المشتركة بينهما، التي لم تطلها العقوبات الأمريكية في محاولة منها لتسهيل المحادثات النووية بين واشنطن وبيونج يانج. 

وكان الرئيس الكوري الجنوبي شدد، الثلاثاء الماضي، على ضرورة توسيع التعاون الثنائي القائم بين الكوريتين، مُشيرا إلى أن ذلك قد يساهم في حشد الدعم الدولي لتخفيف العقوبات على الشمال.
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