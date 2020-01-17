يكش الوزارة تكون مبسوطة.. آخر ما كتبته طبيبة المنيا قبل وفاتها في حادث الكريمات

توفيت اليوم الطبيبة نورا كمال إحدى الطبيبات المصابات جراء حادث أطباء المنيا لتكون بذلك الضحية الثالثة بعد الطبيبتين سماح نبيل ورانيا محرم.



وأعربت لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء عن خالص الحزن والأسى لأسرة الطبيبة، ولكل شباب الأطباء، موجهة تعازيها الحارة، داعية أن يخرج باقي المصابين سالمين ويتم شفاؤهم علي خير.



وكشف التقرير الطبي المبدئي بمعهد ناصر للبحوث والعلاج حالة الطبيبة نورا كمال عبد اللطيف فور وصولها بعد أن تعرضت هي وزميلاتها لحادث على طريق الكريمات أن الطبيبة المتوفاة كانت تعاني من نزيف في المخ وكسر في الحوض والفخذ الأيسر.



ونرصد آخر ما دونته الدكتورة نورا كمال، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قُبيل سفرها: «أدينا صاحيين الفجر رايحين نحضر مؤتمر عشان حملة صحة المرأة يكش الوزارة تكون مبسوطة ودا إيمانا منا بأهمية المؤتمر مش عشان خايفين ينقلونا بره الإدارة الصحية.. والمؤتمر لازم يتعمل فى القاهره عشان الWHO متقولش علينا حاجه والله الموفق والمستعان".



كما دونت على صفحتها الرسمية في الحادي عشر من يناير الجاري «اللهم اطعم أبي من خيرات جنتك كما اطعمنا من خيرات دنيتك.. اللهم أنت الصاحب في السفر» وفي ذات الليلة مساءً دونت الطبيبة اللهُم لاتحمل أُمي همًا ، ولو كان بـ وزن ريشه".

