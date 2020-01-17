دروجبا السنغال .. لقطات من أول يوم لـ بادجي في الأهلي .. فيديو وصور

ظهور مفاجئ.



الظهور بالقميص الأحمر



الانتظام في التدريب

وفي أول أيامه أدى السنغالي أليو بادجي، تدريبات منفردة، على هامش مران الفريق الذي يقام على استاد مختار التتش.



أول تصريحاته

وفي أول تصريحات اليو بادجي أكد أن انضمامه للقلعة الحمراء، نقلة كبيرة ومهمة في حياته ومستقبله مع كرة القدم، معبرا عن سعادته بها وتمنى أن يكون موفقا، وعلى قدر طموحات جماهير ومسئولي النادي.



وتحدث بادجي عن طموحاته مع الأهلي، مؤكدا أنه يتمنى تسجيل أهداف كثيرة، وتحقيق كل البطولات، خصوصا لقب دوري الأبطال الأهم عند الجماهير وكل اللاعبين بالفريق الآن؛ بالإضافة إلى أنه يتمنى أن يكون الأهلي خطوة في مسيرته الاحترافية، تزيد من فرص انضمامه للمنتخب السنغالي، في النسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وأن يحقق لقب البطولة مع منتخب بلاده.



وأضاف: «سعيد جدا بالانضمام الأهلي، الذي أعرفه منذ الصغر، وأعرف أنه ناد صاحب تاريخ كبير، وعند علمي برغبة النادي في التعاقد معي، بدأت أسال عنه بعض اللاعبين السنغاليين في الدوري المصري، وأكدوا لي أنه النادي الأكثر احترافية في إفريقيا، وهذا ما لمسته بالفعل منذ بدء التفاوض معي، وتأكدت منه مع وصولي إلى القاهرة ودخولي «الأهلي» ورؤية النادي من الداخل، وأستطيع أن أؤكد أنني وجدت أفضل مما سمعت».



قصته مع دروجبا

وأشار بادجي إلى أن مثله الأعلى في كرة القدم هو الإيفواري «ديديه دروجبا»، وقال: «أحب طريقة لعب دروجبا، وفي السنغال كانوا يطلقون على لقب «دروجبا السنغال» .. أنا أحب هذا اللاعب وقتاله على الكرة، وإصراره وقوته، وما قدمه لمنتخب بلاده وللأندية التي احترف بها، وهو أمر يدعو للفخر، وأتمنى أن أصبح مثله يوما من الأيام.





ظهر الوافد الجديد للنادي الأهلي السنغالي اليو بادجي، في القلعة الحمراء اليوم الجمعة ليسجل أول ظهور له داخل النادي الأهلي وذلك عقب الإعلان الرسمي عن الصفقة أمس.وأعلن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، عن إتمام التعاقد مع الدبابة السنغالية اليو بادجي يوم الأمس الخميس وذلك بالاتفاق مع فريق رايد فيينا النمساوي.وفاجأ الدبابة السنغالية اليو بادجي جميع الحاضرين بالنادي الأهلي بالحضور ببدلة كاملة في ظهوره الأول داخل القلعة الحمراء، وهو ما أثار إعجاب وسخرية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.وعقب دخوله إلى مقر النادي الأهلي في التتش حرص اليو بادجي على التقاط صور تذكارية داخل استاد مختار التتش حاملًا القميص الأحمر وخلفه شعار النادي الأهلي على مدرجات استاد مختار التتش.