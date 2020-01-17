شاهد.. فيديو نادر لـ لبلبة تقلد ماجدة الصباحي

حالة كبيرة من الحزن خيمت على الوسط الفني، بعد رحيل الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي صباح أمس الخميس 16 يناير، عن عمر يناهز الـ89 عامًا، تاركة رصيدا كبيرا من الأعمال الفنية التي لا تنسى.



في فيديو نادر ظهرت الفنانة لبلبة وهي تقوم بتقليد عدد من الفنانين على خشبة المسرح بإحدى الحفلات، ولم تسلم الراحلة ماجدة الصباحي، من إفيهات لبلبة، التي قامت بتقليدها في أحد المشاهد، فظهرت تحدث حبيبها قائلة: «آلو مندوح.. انت فين يا مندوح؟ إخص عليك يا مندوح».



ورحلت الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، عصر أمس الخميس عن عمر يناهز 89 عامًا، وشيعت اليوم جنازتها بعد صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.



اسمها الحقيقي عفاف علي كامل الصباحي، وحصلت ماجدة الصباحي على شهادة البكالوريا الفرنسية، وكان أبوها موظفًا في وزارة المواصلات.



بدأت ماجدة الصباحي حياتها الفنية وعمرها 15 عامًا، دون عِلم أهلها، وكانت عام 1949 في فيلم "الناصح" إخراج سيف الدين شوكت أمام الفنان إسماعيل يس.



قدمت ماجدة الصباحي عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية فى السينما كممثلة ومنتجة ولها ابنة من زوجها الفنان الراحل إيهاب نافع وهى الفنانة غادة نافع.