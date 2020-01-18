جورجيفا: اتفاق التجارة بين أمريكا والصين سيخفف شكوك النمو الاقتصادي العالمي

قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الجمعة إن توقيع اتفاق المرحلة 1 للتجارة بين الولايات المتحدة والصين سيقلل، لكنه لن يمحو، حالة عدم اليقين التي تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي العالمي.



ومتحدثة في ندوة في معهد بترسون لعلم الاقتصاد الدولي، امتنعت جورجيفا عن اعطاء توقعات معدلة للنمو العالمي، قائلة إن تلك التوقعات ستُنشر يوم الاثنين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.



لكنها قالت إن صندوق النقد يتوقع أن اتفاق التجارة سيضمن أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي للصين بنسبة 6 بالمئة في 2020، وإنها ناقشت تلك التوقعات مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه أثناء اجتماع هذا الأسبوع.