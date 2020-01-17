مرتضى منصور يقبل اعتذار مدرب فريق السلة بالزمالك

‎وافق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على الاعتذار الذي تقدم به عصام عبد الحميد، المدير الفني لفريق السلة الأول بالنادي، وذلك خلال لقائه به، أمس الخميس.



وأشاد مرتضى منصور، بتاريخ عصام عبد الحميد، وكفاءته، متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة.



وقرر مجلس إدارة الزمالك، تولي "علاء عبدون" مدرب فريق السلة، المسئولية، فى المباراتين المقبلتين للفريق.‎