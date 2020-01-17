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رياضة

أخبار الزمالك.. خطاب صادم من الكاف بشأن السوبر الأفريقي.. جروس يشكو النادي للفيفا

الجمعة 17/يناير/2020 - 10:49 م
صدى البلد
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نور عادل
أخبار الزمالك.. خطاب
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الدمعة يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:

جروس يشكو الزمالك لدى الـ فيفا.. تعرف على السبب
تقدم السويسري، كريستيان جروس، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، بشكوى رسمية، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحق ناديه السابق، الزمالك.


طاقم تحكيم سنغالي لإدارة مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا
كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم تحكيم مواجهة الزمالك ومازيمبي التي ستقام يوم الجمعة المقبلة في اطار الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

رسميا.. الكاف يخاطب الزمالك إرسال قائمة الفريق لمواجهة الترجي التونسي
تلقى مسؤولو نادي الزمالك، فاكسا رسميًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بإرسال قائمة الـ18 لاعب المقرر تواجدهم فى مواجهة الترجى التونسى، بالسوبر الإفريقى، قبل 15 يومًا من الموعد المحدد للقاء.


الكاف يتحمل التكاليف.. الزمالك يكشف حقيقة خطاب مباراة السوبر الأفريقي بقطر
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تلقيهم فاكسا رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يؤكد فيه الكاف عن تحمله لتكلفة سفر بعثة الأبيض إلى قطر لمواجهة الترجى التونسى فى بطولة السوبر الأفريقى المقرر إقامتها يوم 14 من شهر فبراير المُقبل.


بشكل نهائي .. مهاجم الزمالك يحسم قرار الرحيل عن الفريق
استقر عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي رفض العروض التي وصلت إليه في الفترة الماضية من بعض أندية الممتاز.
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