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فن

هاني رمزي يستعرض لياقته البدنية في الجيم.. شاهد

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:25 م
هانى رمزى
هانى رمزى
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محمد بدران
نشر هاني رمزي صورة جديدة له عبر خاصية "استورى" على حسابه بموقع تبادل الصور إنستجرام، من داخل الجيم. 

وظهر هاني رمزي بالملابس الرياضية داخل الجيم وهو يؤدي التمارين الشاقة، ولاقت الصور إعجاب متابعيه.

يذكر أن، هاني رمزي، أعلن مؤخرًا عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

وقدم "رمزي" عدة مسلسلات منها، اللص الذي احبه، عصابة بابا وماما، مبروك جالك قلق، حول العالم، الف ليلة وليلة، عريس دليفري، ابن النظام، نظرية الجوافة.

واحتفل هاني رمزي يوم 26 أكتوبر الماضي بعيد ميلاده الـ55، حيث ولد عام 1964، وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، والتي وصل عددها لـ110 أعمال حتى الآن منها نمس بوند، عايز حقي، غبي منه فيه، جواز بقرار جمهوري، توم وجيري، نوم التلات، الراجل الغامض بسلامته، أسد وأربع قطط.
هاني رمزي يستعرض لياقته البدنية في الجيم.. شاهد
هاني رمزي يستعرض لياقته البدنية في الجيم.. شاهد
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