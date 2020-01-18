AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ربنا ريحمه ويسكنه فسيح جناته.. محمد ممدوح ينعى إبراهيم فرح

السبت 18/يناير/2020 - 01:39 ص
محمد ممدوح
محمد ممدوح
Advertisements
سعيد فراج
حرص الفنان محمد ممدوح، على نعي الفنان الراحل إبراهيم فرح، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة 17 يناير، عن عمر يناهز 68 عامًا.

ونشر محمد ممدوح، صورة للراحل إبراهيم فرح وعلق قائلًا: «الفنان ابراهيم فرح في ذمة الله.. ربنا ريحمه ويسكنه فسيح جناته».

وتوفي الفنان إبراهيم فرح الشهير بـ"الشيخ عبدالقادر"، اليوم الجمعة داخل غرفة للعناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، عن عمر يناهز 68 عاما.

كان إبراهيم فرح، قد تعرض مطلع شهر يناير الجاري لأزمة صحية مفاجئة أثناء تصويره أحد الأعمال الفنية ودخل على إثرها في غيبوبة لمدة 3 أيام، غير أن حالته الصحية شهدت تحسنا ملحوظا قبل أن يقرر الأطباء خروجه من المستشفى، إلا أنه تعرض مؤخرا لأزمة صحية جديدة دخل على إثرها العناية المركزة.
ربنا ريحمه ويسكنه فسيح جناته.. محمد ممدوح ينعى إبراهيم فرح
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد | ماذا قال الزعيم عادل إمام في نعي شعبان عبد الرحيم

حماقي ينعى الفنان شعبان عبد الرحيم | شاهد

تطورات الحالة الصحية للفنان إبراهيم فرح

وفاة الفنان إبراهيم فرح عن عمر يناهز 68 عاما

ورحل الشيخ عبد القادر.. تعرف على موعد جنازة الفنان إبراهيم فرح

أخبار الفن| وفاة الفنانة نادية رفيق .. الفنان إبراهيم فرح يرحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض

ترشيحاتنا

ابنى وأفضل صديق.. شيرين رضا مع كلبها

نقل أخطر مفتي داعشي بالعراق عبر شاحنة عسكرية بسبب وزنه السمين.. صور

يكش الوزارة تكون مبسوطة.. آخر ما كتبته طبيبة المنيا قبل وفاتها في حادث الكريمات

ربنا ريحمه ويسكنه فسيح جناته.. محمد ممدوح ينعى إبراهيم فرح

شاهد.. هبوط أرضي يكشف عن سراديب أثرية بالغربية.. حقيقة أم شائعة

هجمات إرهابية.. تحذير عاجل من الخارجية الأمريكية لمواطنيها في إيطاليا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلاف بين جارتين يتحول إلى نزاع قضائي استمر سنوات.. والسبب قط

أحلى 9 سنين فى عمرى.. إيمان العاصي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

أم تترك طفلتها بمفردها لمدة أسبوع حتى ماتت جوعًا.. فكان هذا عقابها