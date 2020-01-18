ربنا ريحمه ويسكنه فسيح جناته.. محمد ممدوح ينعى إبراهيم فرح

حرص الفنان محمد ممدوح، على نعي الفنان الراحل إبراهيم فرح، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة 17 يناير، عن عمر يناهز 68 عامًا.



ونشر محمد ممدوح، صورة للراحل إبراهيم فرح وعلق قائلًا: «الفنان ابراهيم فرح في ذمة الله.. ربنا ريحمه ويسكنه فسيح جناته».



وتوفي الفنان إبراهيم فرح الشهير بـ"الشيخ عبدالقادر"، اليوم الجمعة داخل غرفة للعناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، عن عمر يناهز 68 عاما.



كان إبراهيم فرح، قد تعرض مطلع شهر يناير الجاري لأزمة صحية مفاجئة أثناء تصويره أحد الأعمال الفنية ودخل على إثرها في غيبوبة لمدة 3 أيام، غير أن حالته الصحية شهدت تحسنا ملحوظا قبل أن يقرر الأطباء خروجه من المستشفى، إلا أنه تعرض مؤخرا لأزمة صحية جديدة دخل على إثرها العناية المركزة.