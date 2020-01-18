طلاب 2 ثانوي يدخلون اللجان لأداء امتحاني الفيزياء والتاريخ إلكترونيا

دخل منذ قليل طلاب الصف الثاني الثانوي، إلى لجانهم الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية، لأداء امتحان الفيزياء لطلاب العلمي والتاريخ لطلاب الأدبي.



ويستمر الزمن المحدد للامتحان من 9 صباحا حتى الساعة 11 ظهرا.



ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي هذا الامتحان بطريقة إلكترونية من خلال الدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية عبر التابلت.



وقد سمحت وزارة التربية والتعليم لطلاب 2 ثانوي بالدخول إلى لجان الامتحانات بالكتاب المدرسي الخاص بالمادة التي يتم امتحانها يوميا، على اعتبار أن الامتحانات تتم بنظام الكتاب المفتوح لقياس مهارة الفهم وليس الحفظ.



وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة رصدت عددا محدودا من حالات الغش الإلكتروني بلجان امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية.



وأوضح وزير التربية والتعليم أن حالات الغش الإلكتروني المضبوطة، اتضح أنها تمت عن طريق تواطؤ من المشرفين على اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات.