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اقتصاد

الاثنين.. بدء تفعيل مهلة الإسكان للمتأخرين عن سداد الأقساط بالإعفاء من الغرامات

السبت 18/يناير/2020 - 09:54 ص
صدى البلد
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امنه عبد العظيم
تبدأ بعد غد، الاثنين، المهلة التى حددتها وزارة الإسكان، للمتأخرين عن سداد أقساط الوحدات السكنية والفلل والشاليهات وقطع الأراضى، بالإعفاء من غرامات التأخير.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لمدة 3 أشهر، تبدأ من الاثنين، للإعفاء من سداد غرامات التأخير، بنسب محددة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضى السكنية الصغيرة، والأراضي الصناعية، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة، وذلك طبقًا لما يلى: الإعفاء من كامل غرامات التأخير، فى حالة السداد لكامل المستحقات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70%، فى حالة سداد نسبة 75% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45%، فى حالة سداد نسبة 50% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20%، فى حالة سداد نسبة 25% من المتأخرات.

وقال المهندس محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن هذه التيسيرات تسرى لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء، وتعذر السحب فعليًا لأن المبنى تمت إقامته ومأهول بالسكان، وبالنسبة للوحدات السكنية، يشترط أن يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى بذات المدينة.

وأوضح أنه يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية؛ أن تكون أعمال البناء تمت بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة المختص، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسرى هذه التيسرات على ما سبق سداده قبل الإعلان.
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