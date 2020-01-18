مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت.. أستون فيلا يسعى لمصالحة جماهيره على حساب برايتون

يحل فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدوليان المصريان محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، ضيفا على نظيره برايتون اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



ويسعى أستون فيلا بقيادة تريزيجيه والمحمدي لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط الكبير أمام مانشستر سيتي بنتيجة 6 - 1، في الجولة الماضية.



على الجانب الآخر، يطمح فريق برايتون في خطف الثلاث نقاط من الفلاينز، للابتعاد عن مراكز الهبوط.



ويحتل فريق برايتون المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد فريق استون فيلا في المركز الـ 18 بـ 21 نقطة.



ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي، واتفورد مع توتنهام، ومانشستر سيتي مع كريستال بالاس، وساوثهامبتون مع ولفرهامبتون، ووست هام مع إيفرتون، ونوريتش سيتي مع بورنموث، وأرسنال مع شيفيلد، ونيوكاسل مع تشيلسي.