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توك شو

محلل سياسى لبنانى: الفوضى مستمرة ولا يوجد ملامح لحل الأزمة

السبت 18/يناير/2020 - 11:43 ص
محلل سياسى لبنانى
محلل سياسى لبنانى
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ريهام فيكتور
قال توفيق شومان المحلل السياسى اللبنانى، إن تعامل القوات الأمنية مع المحتجين في لبنان طريقة تقليدية ولا يوجد ى طرق أخرى، لافتا إلى أن الكارثة التى تحدث فى لبنان الآن تتعلق بصورة أساسية باستمرار الانهيار المالى والاقتصادى.

وأضاف توفيق شومان من بيروت خلال حواره عبر الهاتف المذاع على فضائية اكسترا نيوز أن الانهيار المالى والاقتصادى فى لبنان الآن ينتج فوضى عارمة وشعبيه نتيجة الخلافات السياسية والمكونات التى تعمل على تشكيل الحكومة.

وأشار المحلل السياسى اللبنانى إلى أن التوقعات الآن على المستوى الداخلى والخارجى تنظر بمزيد من الفوضى الاجتماعية والأمنية مثل هذا الأمر يؤدى الى فقد ثقة الدولة.

وأكد: "أن هناك حقيقة أكبر من ذلك فى لبنان وهو ما له علاقه بأى تطورات وبرامج الإنقاذ و فقدان الثقة الداخليه والخارجيه واستمرار الانهيار فى ظل غياب اى ملمح للحل".
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