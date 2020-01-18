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برلمان

مستقبل وطن ينظم احتفالية لتكريم مدرسات فصول محو الأمية بأسيوط.. صور

السبت 18/يناير/2020 - 12:02 م
صدى البلد
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ماجدة بدوى
نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمركز أبو تيج، بالتعاون مع أمانة المرأة المركزية وأمانة المرأة بالمحافظة تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، احتفالية لتكريم مدرسات فصول محو الأمية ضمن مبادرة "أنت عظيمة" لمحو أمية المرأة والتي أطلقها الحزب تقديرا لدور المرأة المصرية وذلك بحضور المهندس ياسر عمر أمين الحزب بالمحافظة والدكتورة عبير مراد عضو الأمانة المركزية بأمانة المرأة، وعدد من أعضاء هيئة مكتب أمانة أبوتيج وأسيوط. 

وقال المهندس ياسر عمر أمين الحزب بالمحافظة، خلال الاحتفال إن أمانة المرأة في أسيوط قامت من خلال تفعيل مبادرة أنت عظيمة "بعملك.. بتعليمك.. بثقافتك"، التي أطلقها الحزب منذ أشهر بافتتاح فصول محو امية بجميع مدن وقري المحافظة وذلك في إطار الدور الفعال لأمانة المرأة بالمحافظة والتنسيق مع أمانة المرأة المركزية. وأضاف أنه رغم التحديات التي تواجه رجال حزب مستقبل وطن من أقلية مغرضين فإننا نجتهد ونعمل من أجل خدمة المواطن في كل الاتجاهات والمجالات والدفاع عن الوطن.

وقالت أمينة المرأة بأبو تيج نفيسة الشريف: إن عدد الفصول التي تقوم بالتدريس لمحو الأمية بقرى ومدينة أبو تيج 25 فصلا بإجمالي عدد الدارسات 250 دراسة، موضحة أنه تم تكريم المدرسين القائمين على الفصول بشهادات تقدير وذلك لدورهن الفعال في محو امية المتسربات من التعليم لمواجهة الأمية التي تعاني منها محافظة أسيوط.
مستقبل وطن ينظم احتفالية لتكريم مدرسات فصول محو الأمية بأسيوط.. صور
مستقبل وطن ينظم احتفالية لتكريم مدرسات فصول محو الأمية بأسيوط.. صور
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