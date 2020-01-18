مستقبل وطن ينظم ملتقى توظيف لتشغيل الشباب في القليوبية

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة القليوبية، ملتقى توظيف لتشغيل الشباب بالتنسيق مع عدد من الشركات الخاصة، في مقر الحزب بشبين القناطر،حيث تم استلام أوراق أكثر من 100 شاب وفتاة، لتشغيلهم في مجالات مختلفة، وذلك تحت رعاية النائب عاطف ناصر أمين الحزب بالمحافظة.





وقالت أمانة الحزب بمحافظة القليوبية،إن الشركات أجرت المقابلات مع أكثر من 100 شاب وفتاة بمقر الحزب، وقد لاقى الملتقى استحسان من جميع الحضور مع المطالبة بالمزيد من أجل المساعدة في إيجاد فرصة عمل.





من جانبه، أكد النائب عاطف ناصر، أمين الحزب بالمحافظة،اهتمام الحزب بحل أزمة البطالة خلال الفترة المقبلة، والتى تتطلب تكاتف الجميع لتوفير فرص عمل للشباب وتنظيم عدد كبير من الملتقيات الوظيفية بكل مراكز ومدن القليوبية خلال الفترة المقبلة بالتواصل والتنسيق الفعال مع عدد من الشركات الخاصة والاستثمارية".





وحث "ناصر" الشباب على العمل والفكر المتجدد والابتكار في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتكاتف من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.



