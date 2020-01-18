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توك شو

جمل بـ مليون جنيه...تعرف على البعد الاقتصادي لسباق الهجن.. فيديو

السبت 18/يناير/2020 - 01:06 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رأفت
قال اللواء محمود السولية رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ: إن الهدف من الاهتمام برياضة الهجن من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ، هو البعد الاجتماعي الذي يحققه لجميع القائمين على تلك الرياضة، والذي يتمثل في ارتفاع المستوى المعيشي لهم.

وأضاف اللواء محمود السولية خلال حواره لـ"إكسترا نيوز"، أنه من ضمن المستفيدين من ذلك السباق هم الدكاتره البيطريين والمسؤولين عن تغذية الهجن، وغيرهم من منسقي السباق.

وأشار اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، إلى أن الإبل التي تفوز في ذلك السباق، يرتفع أثمان بيعها يصل لمليون جنيه، مما يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للدولة.

وتابع اللواء محمود السولية، أن رياضة الهجن لها موروث ثقافي كبير لدى جميع القبائل العربية ، موضحا أنها تقوم عليها الكثير من الأنشطة الثقافية والفرق الاستعراضية.

ولفت اللواء محمود السولية ، إلى أن هذا السباق من أحد أبرز عناصر الجذب السياحي للدول العربية، موضحا أن ذلك بمثابة سياحه رياضيه لمدينة شرم الشيخ.
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