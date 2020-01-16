الرئيس السيسي وولى عهد أبوظبى يشاهدان سباق الهجن ويتفقدان خيمة التراث.. صور

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى مهرجان شرم الشيخ التراثي، حيث استهلت الفعاليات بترحيب القبائل للزعيمين بطابور عرض الابل وتضمن 900 من الإبل يتقدمها ابناء القبائل وهم يحملون لافتات ترحيبية بالرئيس وضيفه.



كما قدم 84 من الهجانة الإماراتيين أمام منصة العرض الرئيسية لمهرجان سباق الهجن التراثى استعراض فن العرضة احد فنون التراث الاماراتى وقدم العرض بتمازج مع التراث المصرى، حيث بدأ بمسيرة للهجن وعلى ظهورها الهجانة يرفعون اعلام مصر والإمارات يعقبها هجانة يسيرون بسرعة وهم يقفون على ظهر الابل وهي تسير مسرعة وهم يحملون العلمين المصري والإماراتي.



وأعقب ذلك استعراض القوة وتضمن إظهار قدرة الهجان على النزول من على ظهر الجمل والصعود مرة اخرى وهى تسير مسرعة بقوة شديدة ثم يقف ويقدم التحية للمتابعين.



وشاهد الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد شوطى سباق هجن شاركت فيه 52 من الهجن المصرية الأصيلة، حيث تنافست على جوائز شوطى الافتتاح على مسافة 4 كيلومترات، الشوط الأول فئة صرايم وهى هجن مختلطة ذكور وإناث، وعددهم 29 من الهجن، والشوط الثانى فئة زمول بعدد 23 من أقوى جمال السباقات.



وتعود ملكية الهجن المشاركة لأبناء القبائل من محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس والقاهرة والأقصر وسوهاج.