AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس شخص لنصبه على مواطنين فى مبلغ 200 ألف جنيه مقابل تسفيرهم بالغربية 4 أيام

السبت 18/يناير/2020 - 01:05 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد على
قرر رئيس نيابة مركز قطور بمحافظة الغربية اليوم حبس شخص متهم بالنصب على اثنين من مواطني المركز، والاستيلاء منهما على 200 ألف جنيه بدعوى تسفيرهما للعمل بإحدى الدول العربية، 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين سماع اقوال شهود العيان والمبلغين.

كان فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا تلقى بلاغا من اثنين مواطنين، مقيمين بدائرة مركز شرطة قطور، بقيام حاصل على دبلوم، ومقيم بدائرة مركز شرطة قطور، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالدول العربية، والاستيلاء من الشاكيين على مبالغ مالية بلغت (200.000 مائتان ألف جنيه)، مقابل تدبير فرصة عمل لهما وتسفيرهما لإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتهم المذكور ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس تاجر متهم بالنصب على 4 مواطنين والاستيلاء على أموالهم مقابل تسفيرهم للخارج بطنطا

ضبط شخص نصب على 3 مواطنين بزعم توظيف أموالهم بسوهاج

حبس شخص نصب على مواطن في مبلغ 130 ألف جنيه بكفر الزيات

ضبط شخص نصب على آخرين بزعم توفير فرص عمل لهم بالغربية

بزعم علاقته بمسئولين.. ضبط عامل نصب على مواطنين بحجة توفير فرص عمل لهم

ضبط شخص نصب على مواطنين بالإسماعيلية بزعم تسفيرهم لأداء مناسك العمرة

ترشيحاتنا

حقيقة ارتباط ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. صور

وجبة طعام تتسبب في حادث مروع على الطريق وخسائر بـ 100 ألف يورو

هذا ما يحدث عند الموت.. طبيب يكشف أسرارا عن خروج الروح

رموها 3 مرات و رجعت.. دمية مرعبة تتسبب في هجر أسرة بأكملها للمنزل.. صور

طالبة تنشر صور امتحان فيزياء 2 ثانوي عبر فيس بوك.. وتكتب: حد يحل دا

حبسها 5 أيام.. قاتل زوجته بدشنا: مبتسمعش الكلام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جذابة وأنيقة.. شاهد إطلالة ليلى علوى فى حفل عيد ميلادها

العمامة تعود.. طلاب المعاهد الأزهرية بالفيوم يعودون للزي التقليدي ..فيديو

بفستان قصير .. زوجة عماد متعب تتألق فى عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز