حبس شخص لنصبه على مواطنين فى مبلغ 200 ألف جنيه مقابل تسفيرهم بالغربية 4 أيام

قرر رئيس نيابة مركز قطور بمحافظة الغربية اليوم حبس شخص متهم بالنصب على اثنين من مواطني المركز، والاستيلاء منهما على 200 ألف جنيه بدعوى تسفيرهما للعمل بإحدى الدول العربية، 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين سماع اقوال شهود العيان والمبلغين.



كان فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا تلقى بلاغا من اثنين مواطنين، مقيمين بدائرة مركز شرطة قطور، بقيام حاصل على دبلوم، ومقيم بدائرة مركز شرطة قطور، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالدول العربية، والاستيلاء من الشاكيين على مبالغ مالية بلغت (200.000 مائتان ألف جنيه)، مقابل تدبير فرصة عمل لهما وتسفيرهما لإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.



وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتهم المذكور ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.