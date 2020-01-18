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اقتصاد

أسيوط للتكرير: نوفر 65% من احتياجات الصعيد من المنتجات البترولية‎

السبت 18/يناير/2020 - 01:35 م
صدى البلد
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مايكل عياد
أكد المهندس محمود الشابورى رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول على دور الشركة فى توفير نسبة تتراوح ما بين 60 – 65% من احتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية المختلفة ، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالى 2020/2021 تهدف إلى تكرير حوالى 2ر4 مليون طن خام لإنتاج حوالى 6ر61 ألف طن بوتاجاز وحوالى 6ر546 ألف طن من النافتا وحوالى 3ر1 مليون طن بنزين بأنواعه المختلفة و952 ألف طن سولار وحوالى 4ر2 مليون طن مازوت و 4ر197 ألف طن وقود طائرات.

وأضاف الشابوري، خلال الجمعية العمومية للشركة، الاستمرار فى تنفيذ استراتيجية وزارة البترول بشأن تعظيم الإنتاج وترشيد الاستهلاك وتطوير منظومة الأمن الصناعى بالإضافة إلى مشروعات الإحلال والتجديد .

جاء ذلك خلال رئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لاجتماعات الجمعيات العمومية لشركات أسيوط والعامرية لتكرير البترول والإسكندرية للبترول لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى الجديد 2020 / 2021 بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والمهندس محمد عبدالعظيم رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول ونبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلى وزارات التجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والمالية وقطاع الأعمال العام ومركز معلومات مجلس الوزراء .

وشدد الملا على الالتزام الكامل والاستمرار فى رفع كفاءة الكوادر البترولية العاملة وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية فى كافة الأعمال ، ضمانًا لسلامة العاملين والمعدات والمنشأة وكذلك استدامة العمل والإنتاج وتقليل الفاقد.
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