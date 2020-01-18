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محافظات

ضمن قوافل وزارة الصحة.. الكشف على 1511 مواطنا بقرية هلية ببني سويف

السبت 18/يناير/2020 - 04:08 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في برنامج القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية.

وتستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

وكشف التقرير،الذي يعرض على المحافظ في هذا الشأن،أنه تم تنفيذ قافلة بقرية هلية مركز ببا"على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين"،مكونة من 11عيادة 9 تخصصات،حيث تم الكشف على 1511 مواطنا، معمل دم 149، معمل طفيليات 22 ،حالات الأشعة 27، موجات فوق صوتية 34، وعدد 17نفقة دولة، وتحويل عدد 19 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج ، بينما تم عمل كشف مبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 120 مواطنا.



تضمنت القافلة ندوات تثقيفية وصحية لعدد 145 سيدة شملت موضوعات(الالتهاب الكبدي الفيروسي،السعار -أنفلونزا الطيور ،الطفيليات المعوية والبلهارسيا )،الأمراض الغير معدية (الضغط و السكرو السمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة،النظافة الشخصية ونظافة المنزل ، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.



جدير بالذكر أن هذه القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من وزارة الصحة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بقيادة الدكتورة هايدي محمد عبد الوهاب منسـق القوافل العلاجية بالمديرية وكـل من :الدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي،والأستاذ طه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج مسئول معلومات القوافل ، الأستاذ أحمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.
ضمن قوافل وزارة الصحة.. الكشف على 1511 مواطنا بقرية هلية ببني سويف
ضمن قوافل وزارة الصحة.. الكشف على 1511 مواطنا بقرية هلية ببني سويف
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