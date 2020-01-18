ضمن قوافل وزارة الصحة.. الكشف على 1511 مواطنا بقرية هلية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في برنامج القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية.





وتستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".





وكشف التقرير،الذي يعرض على المحافظ في هذا الشأن،أنه تم تنفيذ قافلة بقرية هلية مركز ببا"على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين"،مكونة من 11عيادة 9 تخصصات،حيث تم الكشف على 1511 مواطنا، معمل دم 149، معمل طفيليات 22 ،حالات الأشعة 27، موجات فوق صوتية 34، وعدد 17نفقة دولة، وتحويل عدد 19 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج ، بينما تم عمل كشف مبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 120 مواطنا.













تضمنت القافلة ندوات تثقيفية وصحية لعدد 145 سيدة شملت موضوعات(الالتهاب الكبدي الفيروسي،السعار -أنفلونزا الطيور ،الطفيليات المعوية والبلهارسيا )،الأمراض الغير معدية (الضغط و السكرو السمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة،النظافة الشخصية ونظافة المنزل ، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.











