اخبار التعليم.. وفاة معلمة بلجان الاعدادية.. والوزارة توضح حقيقة تسريب الامتحان.. وفتح باب التقدم لمسابقة الطالب المثالى بجامعة القاهرة.. وحلوان تطرح رؤية حديثة لخطتها الاستراتيجية

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
وفاة معلم خلال أعمال المراقبة بالشهادة الإعدادية بمغاغة شمال المنيا
تعليم القاهرة توضح حقيقة تسريب امتحان دراسات الإعدادية قبل توزيعه في اللجان
الدراسات والتربية الدينية يرسمان البهجة على وجوه طلاب الإعدادية بالغربية
تعليم دمياط: لا شكاوى من امتحان اللغة الإنجليزية في الشهادة الإعدادية
فتح باب التقديم في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين بحقوق القاهرة
جامعة حلوان تطرح رؤية حديثة للخطة الاستراتيجية الجديدة٢٠٢٠ / ٢٠٢٥
ذهبية وفضية لطلاب تربية رياضية القناة ببطولة إفريقيا للدراجات على المضمار
«طب بشري سوهاج» تناقش هيئتها التدريسية في المعايير الأكاديمية للاعتماد
حفل كارول سماحة بمسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يشعل مواقع التواصل الاجتماعي