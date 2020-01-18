AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اخبار التعليم.. وفاة معلمة بلجان الاعدادية.. والوزارة توضح حقيقة تسريب الامتحان.. وفتح باب التقدم لمسابقة الطالب المثالى بجامعة القاهرة.. وحلوان تطرح رؤية حديثة لخطتها الاستراتيجية

السبت 18/يناير/2020 - 05:44 م
طلاب
طلاب
Advertisements
كريم ناصر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار التعليم.. عميد ألسن عين شمس تبحث سبل التعاون مع السفارة الفرنسية بالقاهرة.. وعبد الغفار: نحتاج لتشجيع البحث العلمي بالجامعات وتعظيم دوره

ترشيحاتنا

عقوبات جديدة تنتظر صالح جمعة في الأهلي

نجم الإسماعيلي السابق: ما فعله الأهلي بعد توقيع عبدالله السعيد لـ الزمالك جبروت.. فيديو

السيناريو السيئ ينتظر أزارو في الأهلي

المؤسسة الليبية للنفط تعلن حالة القوة القاهرة

مسلسل أزمات صالح جمعة للأهلى.. كثير من الكلام.. قليل من اللعب

أبو العينين يرحب بدعم القبائل العربية في انتخابات البرلمان: لديكم كلمة شرف..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي يفوز بجائزتي نجم 2019 وسفير الإنسانية.. وزينة أفضل ممثلة سينمائية عربية..صور

10 صور من تشييع جثمان والدة حسام داغر.. شاهد لحظة انهياره

انهيار حسام داغر فى جنازة والدته بالمجمع الإسلامي.. صور