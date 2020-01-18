فتح باب التقديم في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين بحقوق القاهرة

أعلن اتحاد طلاب كلية الحقوق بجامعة القاهرة فتح باب التقديم في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى كلية الحقوق بجامعة القاهرة.





ودعا الاتحاد الطلاب للمشاركة في مسابقة ( الطالب والطالبة المثاليين)؛ على مستوى الكلية لافتا إلى أن الطالب والطالبة الفائزين يتم تصعيدهم على مستوى الجامعة للمشاركة بين كليات الجامعة.





وأوضح الاتحاد، أن الفائزين سيحصلون على درع من الكلية للطالب والطالبة الفائزين وشهادة تقدير ونوه على من يرغب في الاشتراك التوجه لإدارة رعاية الشباب بالكلية.



