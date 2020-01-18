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تعليم

فتح باب التقديم في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين بحقوق القاهرة

السبت 18/يناير/2020 - 01:29 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
أعلن اتحاد طلاب كلية الحقوق بجامعة القاهرة فتح باب التقديم في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى كلية الحقوق بجامعة القاهرة.

ودعا الاتحاد الطلاب للمشاركة في مسابقة ( الطالب والطالبة المثاليين)؛ على مستوى الكلية لافتا إلى أن الطالب والطالبة الفائزين يتم تصعيدهم على مستوى الجامعة للمشاركة بين كليات الجامعة.

وأوضح الاتحاد، أن الفائزين سيحصلون على درع من الكلية للطالب والطالبة الفائزين وشهادة تقدير ونوه على من يرغب في الاشتراك التوجه لإدارة رعاية الشباب بالكلية.

ويواصل طلاب جامعة القاهرة، أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2019 والتي من المقرر أن تنتهي يوم الخميس، 23 من يناير الجاري؛ لتبدأ بعدها إجازة نصف العام الدراسي لمدة 15 يومًا، وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.
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