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أخبار البلد

جامعة القاهرة تطلق مسابقة فى ريادة الأعمال خلال إجازة منتصف العام

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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ياسمين سامي
أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، إطلاق مسابقة "ريادة الأعمال" خلال إجازة منتصف العام الدراسي، لطلاب الجامعة لتوظيف مشروعاتهم الريادية في مختلف المجالات، في ضوء دراستهم لمقرر ريادة الأعمال، الذي تم إقراره خلال العام الدراسي الجاري 2019 / 2020.

ومن شروط التقدم لمسابقة "ريادة الأعمال" أن تكون الفكرة مبتكرة وأن يكون المشروع ذا أهمية على المستوى القومي ويمكن الاستفادة منه، كما تضمنت الشروط مراعاة الالتزام بالأمانة العلمية وبأخلاقيات وقواعد البحث العلمي وحقوق الملكية الفكرية فيما يتم اقتباسه، وعدم الاعتماد على أي مادة علمية أو أدبية مجهولة المصدر من الانترنت، وألا يكون المشروع قد تم تقديمه من قبل لجهة أخرى، وألا يكون سبق له الحصول على جوائز.

ومن المقرر أن يعرض الطالب المتقدم للمسابقة مشروعه أمام لجنة الإرشاد الأكاديمي، ويحصل الطالب صاحب المشروع الفائز على مكافأة مالية تتراوح قيمتها من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه، يشاركه فيها الأستاذ المشرف، وشهادة تقدير تثبت حقوق الملكية الفكرية لمشروعه، وذلك في احتفالية كبرى تنظمها الجامعة ويحضرها رجال الأعمال.

وأعلنت الجامعة أنه سيتم احتضان المشروعات المميزة لحاضنة أعمال الجامعة لإخراجها لسوق العمل بصورة تجعلها قادرة على المنافسة والاستمرارية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة تسعى لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب إلى جانب دعم الأنشطة الخاصة بريادة الأعمال والإبتكار والعمل على إنجاحها مما يساعد طلاب وخريجي جامعة القاهرة على الإتجاه للعمل الحر والمشروعات الصغيرة دون انتظار للوظيفة.

وأوضح الدكتور الخشت، أن هدف الجامعة هو تنمية قدرات الطلاب العلمية والبحثية، وإكسابهم القدرة على إدراك أهمية دور ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة في التنمية وعوائدها على الفرد والمجتمع وتنظيم المشروعات الصغيرة وإدارتها، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتخريج رواد أعمال جدد.
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