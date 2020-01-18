«طب بشري سوهاج» تناقش هيئتها التدريسية في المعايير الأكاديمية للاعتماد

نظمت كلية الطب البشري ورشة عمل عن معايير الاعتماد الأكاديمي استهدفت أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية والتي حاضر بها الدكتور أحمد حسانين الأستاذ بكلية العلوم ومراجع الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.





وقال الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة ان تنظيم تلك الورشة يأتي في إطار تأهيل كلية الطب البشري، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لاستكمال متطلبات تجديد الحصول علي الاعتماد، وايضًا الوقوف علي استعدادات الكلية في المرحلة القادمة لزيارة فريق المراجعة الخارجية التابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في اول شهر مارس القادم.





وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة وتنمية المجتمع، ان عقد تلك الورش يهدف ايضًا الي نشر ثقافة الجودة وتنمية المعايير القومية للاعتماد، من أجل تحسين الأداء الكلي بالكلية وذلك من أجل التأهيل لتجديد الحصول علي الاعتماد.









واضاف الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد الكلية ان تلك الورشة تعد إحدى الورش التي نظمتها كلية الطب البشري في هذا الصدد، حيث شارك بها أكثر من ٥٠٠ من رؤساء الأقسام المختلفة، وفريق إعداد الدراسة الذاتية ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.





ومن جانبه تحدث الدكتور أحمد حسانين عن المعايير الأكاديمية للاعتماد، وتجديد الرؤية والرسالة والأهداف للخطة الاستراتيجية لكلية الطب، إلى جانب استراتيجية التعليم والطلاب لطلاب كلية الطب للمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا، ومعايير وآليات التقييم للعاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.



