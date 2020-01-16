وحدة إدارة مشروعات التعليم العالي تزور جامعة سوهاج

استقبلت كلية التربية بجامعة سوهاج، فريق المتابعة والدعم الفني من إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي، وذلك للوقوف على مدى إنجاز مخرجات مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بالكلية، ومدى تلبيتها لمتطلبات الاعتماد البرامجي.



صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن ‏ الجامعة تحرص على دعم منظومة ضمان الجودة والتطوير بمختلف قطاعاتها، من خلال التواصل المستمر مع وزارة التعليم العالي، متمثلة في فريق المتابعة والدعم الفني التابع لإدارة المشروعات بالوزارة، والذي يقوم بزيارات دورية لمتابعة مشروعات التميز بالجامعة.



واستعرض الدكتور خالد عبداللطيف عميد الكلية خلال الزيارة ما تم تحقيقه من مخرجات المشروع من تطوير، والذي شمل ٦ معامل و ١٤ قاعة دراسية بالكلية، كما عرض ما تم إنجازه في مجال استيفاء معايير الاعتماد لبرامج الكلية السبعة عشر، مشيرًا إلى أن اللجنة أشادت بالمجهود المميز للكلية، وإنجازاتٍها في مجالي البنية التحتية وتلبية متطلبات الاعتماد البرامجي، و استعدادها التام لتقديم كافة صور الدعم الفني التي تساهم في وصول الكلية لتحقيق غايتها باعتماد برامجها الأكاديمية.



وأضاف الدكتور محمد ناجح أبو شوشة مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية والمدير التنفيذي للمشروع، أن فريق الدعم تفقد المعامل والقاعات الدراسية والمكتبة ومقر وحدات الكلية وإداراتها، بالإضافة إلى زيارة وحدة ضمان الجودة بالكلية لفحص ملفات معايير الاعتماد البرامجي للبرامج الأكاديمية المختلفة.



والجدير بالذكر أن فريق الدعم كان برئاسة الدكتورة غادة عبد الرحمن، وضم كلا من الدكتور خالد بن الوليد عبد الفتاح، الدكتورة ناهد شوكت محمد مصطفى، و الدكتور أيمن عبدالحميد أحمد مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة.