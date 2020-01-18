امتحانات هادئة بجامعة قناة السويس

تتواصل الامتحانات النظرية للفصل الدراسى الأول بـ جامعة القناة للأسبوع الثالث على التوالي بهدوء ودون أى معوقات أو مشاكل.





وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات وتوفير كافة الخدمات للطلاب لتوفير سبل الراحة للممتحنين داخل جميع الكليات.









جاء ذلك خلال الجولة التى قامت بها صباح اليوم لمتابعة سير الامتحانات داخل العديد من الكليات ،اطمأنت خلالها على سير العملية الامتحانية وتواجد أستاذ المادة موجه الطلاب إلى ضرورة التركيز و استغلال الوقت عند الإجابة على الأسئلة.

ويذكر انها تفقدت كليات التجارة والهندسة والزراعة.





كما قام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتفقد أعمال الامتحانات بكليات التربية والطب والصيدلة و الطب البيطرى والآداب.