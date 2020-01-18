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تعليم

امتحانات هادئة بجامعة قناة السويس

السبت 18/يناير/2020 - 04:12 م
امتحانات هادئة بجامعة
امتحانات هادئة بجامعة قناة السويس
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انجي هيبة
تتواصل الامتحانات النظرية للفصل الدراسى الأول بـ جامعة القناة للأسبوع الثالث على التوالي بهدوء ودون أى معوقات أو مشاكل.

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات وتوفير كافة الخدمات للطلاب لتوفير سبل الراحة للممتحنين داخل جميع الكليات.


جاء ذلك خلال الجولة التى قامت بها صباح اليوم لمتابعة سير الامتحانات داخل العديد من الكليات ،اطمأنت خلالها على سير العملية الامتحانية وتواجد أستاذ المادة موجه الطلاب إلى ضرورة التركيز و استغلال الوقت عند الإجابة على الأسئلة.
ويذكر انها تفقدت كليات التجارة والهندسة والزراعة.

كما قام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتفقد أعمال الامتحانات بكليات التربية والطب والصيدلة و الطب البيطرى والآداب. 
أشاد خلال جولته بالالتزام والانضباط التى تشهده اللجان، مشيرا إلى أنه يتابع عملية التصحيح الإلكتروني مؤكدا على ضرورة الالتزام بنظام الامتحانات ٤٠ سؤال لكل ساعه امتحانية وفق نظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية التى سبق إقرارها والتى تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة.
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