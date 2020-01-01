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تعليم

جامعة القناة تعلن مد فترة التقديم لجائزتي أحمد عسكر والأبحاث العلمية الموجهه لخدمة المجتمع

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:33 ص
جامعة القناة
جامعة القناة
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انجي هيبة
أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس حرص ادارة الجامعة على تشجيع تقديم البحوث العلمية التطبيقية التي تخدم المجتمع للوصول إلى الهدف المنشود لإيجاد حلول لمشاكل المجتمع المختلفة. 

وأعلن الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مد فترة التقديم لجائزتي الدكتور أحمد عسكر لأفضل؛ بحث تطبيقي للدراسات العلمية والإنسانية والأدبية وجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع والبيئه للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس والتي تنظمها إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية التابعة للإدارة العامة لمشروعات البيئة والتي تم الإعلان عنها في بداية أكتوبر الماضي لتمتد لمدة شهرين حتى نهاية فبراير.


وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن هذه الجوائز تقدم سنويا حسب الشروط والضوابط المنصوص عليها
هذا وتعرض اللجنة العليا للجوائز توصياتها بالترشيحات النهائية على مجلس الجامعة.
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