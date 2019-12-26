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تعليم

صور.. استعدادات جامعة القناة لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:48 م
جامعة القناة
جامعة القناة
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انجي هيبة
أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أن العمل يسير على قدم وساق، استعدادا لموسم امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث تستعد الجامعة لاستقبال ٣٥٧٨٨ طالبا وطالبة داخل ١٧ كلية.

قام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية زار خلالها كليات الطب والتربية والآداب والألسن والسياحة والفنادق لمتابعة تجهيز الكليات، استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي ٢٠١٩-٢٠٢٠.

وأكد نائب رئيس الجامعة، ضرورة إعلان ضوابط الامتحانات للطلاب فى أماكن اللجان وأماكن تجمع الطلاب والتأكيد على الكليات بتذليل جميع العقبات أمام الطلاب لحسن سير العملية الامتحانية، مشددا على نظافة المكان وجودة التهوية والإضاءة المناسبة فى أماكن أداء الامتحانات.

وقد شهدت الجولة بكلية التربية متابعة من الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، كما شهدت جولة كلية الآداب متابعة من الدكتور عادل السعدنى عميد الكلية.

وحرص الدكتور طارق الملا وكيل كلية الألسن لشئون الطلاب والدكتور محمد الزيات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع متابعة جولة كلية الألسن ،كما شهدت كلية السياحة والفنادق متابعة من الدكتور محمد الزغبى الأستاذ متفرغ ورئيس الجامعة الأسبق خلال جولة كلية السياحة.
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