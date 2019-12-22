وزير التعليم العالي يكرم محافظ الغربية لفوز جامعة قناة السويس بالمركز الأول في تطوير العشوائيات

كرّم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية لفوز جامعة قناة السويس بالمركز الأول فى تطوير العشوائيات أثناء توليه مهام رئاسة الجامعة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات الذى عقد أمس بمقر المجلس بجامعة القاهرة.



