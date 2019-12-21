وزير التعليم العالي يعلن نتائج مسابقة أفضل جامعة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات الذي عقد صباح اليوم، السبت، بمقر المجلس بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي، نتائج مسابقة أفضل جامعة للعام الدراسي الحالي في مجالات؛ التحول الرقمي، والاستعداد للعام الدراسي، وتطوير العشوائيات، والأنشطة الطلابية، والتي عقدت بين الجامعات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بعقد مسابقة بين الجامعات المصرية والتي بدأ تنفيذها لأول مرة العام الدراسي الماضي.



وفازت جامعة المنصورة بالمركز الأول في مسابقة أفضل جامعة على مستوى التحول الرقمي، وجاءت جامعة جنوب الوادي في المركز الثاني، وحصلت جامعة المنيا على المركز الثاني مكرر، كما جاءت جامعة الزقازيق في المركز الثالث، وجامعة بني سويف في المركز الثالث مكرر.



كما أعلن الوزير نتيجة مسابقة أفضل جامعة على مستوى الاستعداد للعام الدراسي، حيث حصلت جامعة دمياط على المركز الأول، وجاءت جامعة المنصورة في المركز الثاني، وجامعة طنطا في المركز الثاني مكرر، كما جاءت جامعة أسيوط في المركز الثالث، وجامعة كفر الشيخ في المركز الثالث مكرر.



وأعلن الوزير نتيجة مسابقة أفضل جامعة على مستوى تطوير العشوائيات، حيث حصلت جامعة قناة السويس على المركز الأول، وحصلت جامعة أسوان على المركز الثاني، وحصلت جامعة دراية الخاصة على المركز الثاني مكرر، وجاءت جامعة الزقازيق في المركز الثالث، وجامعة بنها في الثالث مكرر.



وعلى مستوى مسابقة أفضل جامعة في مجال الأنشطة الطلابية، احتلت جامعة عين شمس المركز الأول، وجاءت جامعة قناة السويس في المركز الثاني، وجاءت جامعتا المنيا والسويس في المركز الثاني مكرر، كما جاءت جامعة الزقازيق في المركز الثالث، وجامعتا سوهاج وجنوب الوادي في المركز الثالث مكرر.



وهنأ الوزير الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى في مسابقة أفضل جامعة لهذا العام في مجالات؛ التحول الرقمي، والاستعداد للعام الدراسي، وتطوير العشوائيات، والأنشطة الطلابية، وقدم لها الشكر على الجهد الكبير الذي بذل للوصول إلى هذا المستوى المتميز، كما سلم وزير التعليم العالي دروع التفوق إلى رؤساء الجامعات الفائزة تقديرا للجهود والأداء المتميز لجامعاتهم في هذه المجالات.



كما قدم الوزير الشكر لأعضاء لجان التحكيم من جميع الجهات المشاركة على الجهد الكبير الذى بذل خلال الفترة الماضية فى أعمال التحكيم والزيارات الميدانية للجامعات.



يذكر أن لجان التحكيم لمسابقة أفضل جامعة ضمت فى عضويتها ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التخطيط، والرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعددا من خبراء لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالى.