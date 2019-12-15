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وزير التعليم العالي: المواطن محدود الدخل يتلقى الخدمة التعليمية مثل المقتدر

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:28 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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هاني حسين
قال وزير التعليم العالي، إن المواطن محدود الدخل يتلقى الخدمة التعليمية مثل المواطن المقتدر، مضيفا:"لابد أن يكون هناك تعليم يتيح لغير القادر تعليما متميزا".

وأضاف وزير التعليم العالي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن "هناك 27 جامعة حكومية تقدم الخدمة التعليمية بالمجان، والتعليم المجاني مستمر مدى الحياة لغير القادرين".

وفي سياق آخر أكد وزير التعليم العالي، ضرورة دراسة الحقبات المختلفة في تاريخ مصر والتاريخ يكتب بحقيقته، ولا يصح اجتزاء جزء معين من التاريخ"، مضيفا:" هناك مناهج لن يتم تغييرها مثل الرياضيات والفيزياء والجغرافيا".

وأكمل وزير التعليم العالي:" لدينا في جامعة الملك سلمان كلية السياحة والفنادق، وكلية العلوم، وكلية الترجمة وكلية العمارة والتصميم، وجامعة الملك سلمان في شرم الشيخ بها 4 كليات، وفرع الطور به 7 كليات ، وفرع رأس صدر به 4 كليات، ولدينا 57 برنامج يتم تدريسهم في جامعة سلمان".
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