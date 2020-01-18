شروط مهمة لاستخراج بطاقة تأهيل ذوى الإعاقة..تعرف عليها

أكدت اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018 بحق أشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على شهادة التأهيل وكيفية استخراجها وفقا لهذه اللائحة تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذوي الإعاقة.





وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولي أمره أو ممثله القانوني يقوم موظف خدمة العملاء بتأهيل الإجتماعي بتحديد جميع المستندات المطلوبة، وهى:"تشخيص طبي صادر طبقًا لنوع الإعاقة من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة، صورة بطاقة الرقم القومي، 3 صور شخصية حديثة، صورة آخر مؤهل دراسي، وذلك في حالة التقدم لطلب التدريب على مهنة أخرى بجانب المؤهل الدراسي.، صورة شهادة الإعفاء من التجنيد (بالنسبة للذكور)".



