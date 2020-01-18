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مرأة

بفستان الطاووس.. إنجي المقدم تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جديدة

السبت 18/يناير/2020 - 05:34 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة إنجى المقدم، صورا جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بـ إطلالة جريئة.

وأطلت إنجى المقدم بفستان أنيق باللون الاسود المطرز من منطقة الذيل، والذى أبرز جمال إطلالتها، ويظهر الفستان بتصميم الطاووس وهو اسود وطويل وذيله يشبه ذيل الطاووس .

وتركت إنجى، شعرها البنى منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة تبرز جمال ملامحها. واعتمدت فى المكياج على الألوان الترابية للعيون، ووضعت أحمر شفاه باللون البيج الغامق الذى أبرز جمال أنوثتها.

وكتبت انجي علي الصورة "The Promise" by Kojak ⚜️
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