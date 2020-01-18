AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأجواء الباردة لم تمنعهم.. الجالية المصرية بألمانيا تستعد لاستقبال الرئيس بالأعلام

السبت 18/يناير/2020 - 07:20 م
صدى البلد
Advertisements
سعيد العربي
استعدت الجالية المصرية بألمانيا لاستقبال الرئيس السيسي غدا الاحد، وذلك رغم برودة الاجواء بالمانيا الا ان المصريين حرصوا على المشاركة لاستقبال الرئيس.

وقامت الجالية المصرية في ألمانيا برفع الاعلام المصرية وترديد الاغاني الوطنية امام مقر اقامته استعدادا لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى ألمانيا الأحد، للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

ومن المقرر انطلاق مؤتمر برلين الاحد بهدف الوصول إلى حل بشأن الأزمة الليبية، بمشاركة مصرية قوية وذلك باعتبار مصر دولة ذات جوار وشريك أساسي في مناقشات الأزمة الليبية.
الأجواء الباردة لم تمنعهم.. الجالية المصرية بألمانيا تستعد لاستقبال الرئيس بالأعلام
الأجواء الباردة لم تمنعهم.. الجالية المصرية بألمانيا تستعد لاستقبال الرئيس بالأعلام
الأجواء الباردة لم تمنعهم.. الجالية المصرية بألمانيا تستعد لاستقبال الرئيس بالأعلام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأغاني الوطنية.. الجالية المصرية في ألمانيا ترحب بالرئيس السيسي.. فيديو

أمام مقر إقامته ببرلين .. وقفة للجالية المصرية بألمانيا للترحيب بالرئيس السيسي

تفاصيل الزيارة.. وصول الرئيس السيسي إلى برلين للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا

الجالية المصرية بألمانيا: استقبال المصريين للرئيس السيسي رسالة للعالم ..فيديو

بيت العائلة المصرية: الجميع سعيد بوجود السيسي بألمانيا

سفير مصر بألمانيا يشارك في قداس عيد الميلاد بالكنيسة الأرثوذكسية ببرلين

ترشيحاتنا

لاختلاسه مليون جنيه.. إحالة أمين خزينة بنك القاهرة للجنايات

عبدالله جمعة يحذر شقيقه نجم الأهلى من الانتقال لـ الزمالك.. تفاصيل

اخبار الفن.. ارتباط ياسمين عبد العزيز.. خطوبة منة عرفة.. نادية لطفى فى العناية المركزة

تعرف على طلب لـ تركي آل الشيخ قبل دخوله غرفة العمليات

عاجل.. السيسي يستقبل وفدا رفيع المستوى من أعضاء مجلس البنك الدولي

شاهد.. مقطع فيديو يرصد نقل تركيا للمرتزقة السوريين إلى ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التفاصيل الكاملة لاكتشاف 4 سراديب أثرية بالغربية والمحافظ يشكل لجنة من آثار وسط الدلتا لحسم فحص هبوط أرضي بقرية نشيل بقطور.. ورئيس المدينة: جار التنقيب.. صور

الجالية المصرية بـ ألمانيا تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام .. وتؤكد: ندعم كل خطواته

حماقي يفوز بجائزتي نجم 2019 وسفير الإنسانية.. وزينة أفضل ممثلة سينمائية عربية..صور