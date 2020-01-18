الأجواء الباردة لم تمنعهم.. الجالية المصرية بألمانيا تستعد لاستقبال الرئيس بالأعلام

استعدت الجالية المصرية بألمانيا لاستقبال الرئيس السيسي غدا الاحد، وذلك رغم برودة الاجواء بالمانيا الا ان المصريين حرصوا على المشاركة لاستقبال الرئيس.



وقامت الجالية المصرية في ألمانيا برفع الاعلام المصرية وترديد الاغاني الوطنية امام مقر اقامته استعدادا لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى ألمانيا الأحد، للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن ليبيا.



ومن المقرر انطلاق مؤتمر برلين الاحد بهدف الوصول إلى حل بشأن الأزمة الليبية، بمشاركة مصرية قوية وذلك باعتبار مصر دولة ذات جوار وشريك أساسي في مناقشات الأزمة الليبية.