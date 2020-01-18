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محافظات

تعرف على السيرة الذاتية لمدير أوقاف البحر الأحمر الجديد

السبت 18/يناير/2020 - 06:48 م
الدكتور كمال أبو
الدكتور كمال أبو سيف
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إبراهيم جادالله
كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الدكتور كمال أبو سيف، مديرا لمديرية أوقاف البحر الأحمر، خلفا للشيخ جمال السيد فتحي عواد.

شغل الدكتور كمال أبو سيف العديد من المناصب في وزارة الأوقاف بالرغم من كونه شابا، منها مدير أكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب بوزارة الأوقاف ومدير عام المتابعة الفنية، معاون رئيس القطاع الديني بالوزارة، وعضو المكتب الفني بوزارة الأوقاف، وأمام وخطيب. 

درس ابو سيف  في معهد الدراسات والبحوث الاسيوية،  بالأوقاف، وتخرج من جامعة الأزهر الشريف، وله العديد من اللقاءات التلفزيونية على القنوات المصرية. 

وتأتي هذه الإستراتيجية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمكين الشباب المؤهل علميا وإداريا بجميع مؤسسات الدولة، وذلك للنهوض بالمؤسسات خاصة الدعوية منها.

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