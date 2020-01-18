قوات الأمن اللبناني تحاول إبعاد المتظاهرين عن مداخل البرلمان.. فيديو

عرضت قناة «أكسترا نيوز» لحظة إبعاد قوات الأمن اللبناني المتظاهرين عن مداخل البرلمان.
نفت قوات الأمن في لبنان إحراقها لخيم المعتصمين في ساحة رياض الصلح.
وأغلق محتجون تقاطع جسر الرينغ وسط بيروت بشكل كامل بالإطارات، بالتزامن مع قطع السير باتجاه منطقة الحمرا غرب العاصمة.
كما تم قطع الطريق في ”الجيّة“ غرب بيروت، إضافة إلى إحراق شبان إطارات في منطقة "الزوق" شمال العاصمة.
ويواصل متظاهرون قطع طرقات بالبلاد، في ظل انتكاسة جديدة بجهود تشكيل الحكومة، ورفضا للأوضاع المعيشية والسياسية الصعبة، وطلبا لحكومة اختصاصيين بعيدة عن الأحزاب.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر 2019، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.
نفت قوات الأمن في لبنان إحراقها لخيم المعتصمين في ساحة رياض الصلح.
وأغلق محتجون تقاطع جسر الرينغ وسط بيروت بشكل كامل بالإطارات، بالتزامن مع قطع السير باتجاه منطقة الحمرا غرب العاصمة.
كما تم قطع الطريق في ”الجيّة“ غرب بيروت، إضافة إلى إحراق شبان إطارات في منطقة "الزوق" شمال العاصمة.
ويواصل متظاهرون قطع طرقات بالبلاد، في ظل انتكاسة جديدة بجهود تشكيل الحكومة، ورفضا للأوضاع المعيشية والسياسية الصعبة، وطلبا لحكومة اختصاصيين بعيدة عن الأحزاب.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر 2019، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.