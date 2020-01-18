نادر سعد: 33% زيادة فى الموازنة الاستثمارية للتعليم

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل إجتماع رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي تحت عنوان الخطة الإستثمارية المقترحة لـ وزارة التربية التعليم 2020/2021، قائلا:"رئيس الوزراء قرر زيادة موازنة التربية والتعليم لتطوير البنية التحتية للمدارس والإدارات التعليمية".



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تلفونية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه سيكون هناك زيادة للموازنة العامة للتعليم، لافتا إلى أن الموازنة الاستثمارية تختص بالبنية التحية مثل المدارس والمستشفيات وتحسين الطرق.



ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الدكتور طارق شوقي، طالب بزيادة الموازنة الاستثمارية إلى 33% بهدف الإنفاق على المشروعات الاستثمارية الخاصة بالتعليم، مثل بناء الفصول الجديدة ومعالجة الكثافات الطلابية في الفصول.



وتابع: "الدول تحقق إنجاز في تغيير المناهج وطرق التعليم ولا يجوز ترك الكثافات في الفصول، فضلا عن أن هناك بعض المدارس البنية التحتية الخاصة بها متهالكة"، معقبا: "مينفعش المدارس يكون فيها تابلت والولاد مش لاقين أماكن يقعدوا.. وهذا ما قاله رئيس الوزراء".