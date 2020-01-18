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حوادث

مصرع طفل عمره 4 سنوات غرقا في تفتيش مياه الري بقرية سملا بقطور

السبت 18/يناير/2020 - 08:29 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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احمد علي
شهدت قرية سملا بمركز قطور بمحافظة الغربية اليوم واقعة وفاه طفل في العقد الأول من عمره نتيجه سقوطه في غرفة مياه الري على ترعة الحصا، حال عودته من الحضانة.

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كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، يفيد ورود بلاغ بسقوط الطفل هشام عجوة، 4 سنوات، مقيم بقرية سملا، دائرة المركز، حال عودته من الحضانة في غرفة مياه على تغطية ترعة الحصا، بسملا، ما أسفر عن مصرعه.

كما تم الدفع بقوات الانقاذ النهري والبحث عن جثة الطفل واستخراجها وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعه وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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