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محافظات

صحة أسوان: الكشف على 1573 مواطنا ضمن قافلة بقرية الكلح .. صور

السبت 18/يناير/2020 - 08:29 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
نظمت مديرية الصحة بأسوان قافلة طبية أستمرت أعمالها على مدار يومين ، ونجحت فى إجراء الكشف المجانى لـ 1573مواطنًا ومواطنة من أهالى قرية كلح الجبل التابعة لمركز إدفو.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه القافلة تأتى فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (حياة كريمة) لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية.

كما أشار الدكتور إيهاب حنفى بأن فعاليات القافلة الطبية تضمنت توفير الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة.

وتابع بأن القافلة الطبية نجحت فى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ، بجانب عقد ندوات توعية تثقيف صحى لأكثر من 340 سيدة بالمكان حيث أنه تم أيضًا صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة مرضية بالمجان.
صحة أسوان: الكشف على 1573 مواطنا ضمن قافلة بقرية الكلح .. صور
صحة أسوان: الكشف على 1573 مواطنا ضمن قافلة بقرية الكلح .. صور
صحة أسوان: الكشف على 1573 مواطنا ضمن قافلة بقرية الكلح .. صور
صحة أسوان: الكشف على 1573 مواطنا ضمن قافلة بقرية الكلح .. صور
صحة أسوان: الكشف على 1573 مواطنا ضمن قافلة بقرية الكلح .. صور
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