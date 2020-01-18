الجيش الليبي يتهم أردوغان بنقل أسلحة وإرهابيين إلى طرابلس

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن الرئيس التركى أردوغان هو المسؤول عن انتشار ودعم الإرهاب في أوروبا.



وأكد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي فى تصريحات له أن أردوغان ينقل أسلحة وإرهابيين متعددي الجنسيات إلى ليبيا.



وأوضح المسماري أن ارتباط تركيا بالإرهابيين الدوليين نرصده منذ أوقات طويلة، مضيفا أن السلام في ليبيا لن يتحقق إلا بالقضاء على التوغل التركي وأذنابه.



وتابع: "المخابرات التركية رعت نقل الإرهابيين من أوروبا إلى ليبيا و إرهابيين من مالي والنيجر وتشاد نحو طرابلس ودول الجوار لزعزعة أمن المنطقة".



وشدد على أن "ارتباط تركيا بالإرهابيين الدوليين نرصده منذ أوقات طويلة".



وتداولت صحف ليبية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر عشرات السوريين بزي عسكري، داخل طائرة، مشيرة إلى أنهم في طريقهم إلى ليبيا عبر تركيا.