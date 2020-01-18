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رئاسة الوزراء: هناك علاقة طردية بين تقدم الدولة وزيادة الشائعات..فيديو

السبت 18/يناير/2020 - 09:01 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد ، المتحدث باسم مجلس الوزراء
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محمد حليم قنديل
قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هناك علاقة طردية بين كلما ازدهرت الدولة وتقدمت نحو التقدم زادت الشائعات المغرضة ضد الدولة.

وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن مبدأ الرئيس السيسي والحكومة هي مصارحة الشعب بكل ما يحدث من أحداث داخلية وخارجية.

وتابع المستشار نادر سعد، ان قبل التعديل الوزارى الأخير كان هناك وزارة خاصة كان مسماها وزارة الإصلاح الإداري ولكن تم الغائها.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، ان ملف الإصلاح الإداري متشعب ومتشابك ومن الافضل وضعه تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء لانه بما لدية من صلاحيات يستطيع اتخاذ قرارات وفض تلك التشابكات تسري على جميع الوزارات.

وأشار إلى أنه، تم ميكنة 175 خدمة حكومية من خلال خطة التحول الرقمي، مضيفا أنه سيتم بدء مرحلة التشغيل التجريبي نقل 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة كمرحلة أولى.
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