فن وثقافة

نسرين أمين تستعيد ذكريات «ولاد رزق» بصورة مع أحمد عز

احمد عز
احمد عز
منار نور

شاركت  الفنانة نسرين أمين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي  فيس بوك صورة تجمعها بالفنان أحمد عز من كواليس فيلم «ولاد رزق» الجزء الأول، الذي قدمت فيه شخصية “حنان” زوجة عز ضمن الأحداث.


وكتبت أمين علي الصورة :" حنان بنت الحاج حسين تم استبدالها بمونيكا بيلوتشي.


فيلم The Seven Dogs من بطولة كل من الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز بالإضافة الي تارا عماد وسيد رجب وناصر القصبي ، الفيلم قصة المستشار تركي ال شيخ و وسيناريو وحوار محمد الدباح  واخراج المخرجين  Adel و Belal الذين كان اخر اعمالهما Bad boys 3 ، وقد رصد له  ميزانية بلغا 40 مليون دولار .

كريم عبد العزيز وأحمد عز
آخر عمل جمع بين كريم عبد العزيز وأحمد عز هو فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

رصد فيلم "كيرة والجن" حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويتناول واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.

احمد حسن نسرين امين ولاد رزق

