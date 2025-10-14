أحمد عز ومحمد عبد العظيم من كواليس تصوير فيلم فرقة الموت

شارك الفنان محمد عبد العظيم الجمهور بصورة مع النجم أحمد عز من كواليس تصوير فيلم فرقة الموت

وكتب الفنان محمد عبد العظيم في منشور علي صفحتة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من كواليس تصوير فيلم فرقة الموت.

يذكر أن انضم الفنان آسر ياسين إلى أبطال فيلم "فرقة الموت" مع الفنان أحمد عز، ومن المقرر أن يجسد خلال الأحداث شخصية الخط الذي يدور حولها أحداث العمل كما انضمت الفنانة منة شلبي لفريق عمل فيلم فرقة الموت .

فيلم فرقة الموت إخراج أحمد علاءأحمد علاء ومن تأليف صلاح الچهيني، ويعد استكمال للتعاون بين منة شلبي وأحمد عز في السينما بعد أن قدما معا عدد من الافلام ابرزها الجريمة للمخرج شريف عرفه وفيلم بدل فاقد للمخرج أحمد علاء.