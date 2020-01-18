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أخبار العالم

حفتر يصل ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا

السبت 18/يناير/2020 - 08:47 م
المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر
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قسم الخارجي
وصل المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين حول الأوضاع في ليبيا، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

ونجحت لمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقب مشاورات مع غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا، نجحت في إقناع أطراف الصراع على رأسهم فايز السراج رئيس حكومة الوفاق والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي للمشاركة شخصيا في المؤتمر.

وعلى رأس الحضور أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يأتي ذلك إضافة إلى 8 دول ومنظمات: "بريطانيا وفرنسا والصين وإيطاليا والكونغو والإمارات والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية".
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