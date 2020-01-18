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رياضة

تخبط.. أحمد حسن يعلق على قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الأهلي وانبي والزمالك والمصري

السبت 18/يناير/2020 - 10:36 م
احمد حسن
احمد حسن
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مصطفى كرم
علق الكابتن احمد حسن لاعب المنتخب المصري السابق علي قرار اتحاد كرة القدم بتأجيل مباراة الأهلي وانبي التي كان من المقرر اقامتها يوم 27 يناير بعد مباراة النجم الساحلي مع الأهلي ثم تقديمها إلى يوم ٢٢ يناير.

وعلق احمد حسن علي الصورة قائلا "‏لا اعرف السبب وراء التخبط في قرارات اتحاد الكرة باصدار قرار غريب بتقديم مباراة الاهلي وانبي ثم التراجع عنه خلال اقل من ٢٤ ساعة .. ومن الان اؤكد لكم ان مباراة القمة المقرر اقامتها يوم ٢٤ فبراير سيتم تأجيلها مرة رابعة لان موعد مباريات ربع نهائي دوري الابطال يوم ٢٨ فبراير".

ولاقت التغريدة ردود واسعة من متابعية عبر تويتر وجاءت التعليقات بين" ‏‎وايه الجديد طول عمره اتحاد الكرة متخبط في قراراته" و" ‏‎المشكلة عند الاتحاد الافريقي هو اللي كل شوية يغير مواعيده" و" ‏‎تاجيل اول متش بين الزمالك والاهلي هو اللي فتح الباب يا كابتن مكنش لو لازمه كن زمانه اتلعب وخلصنا" .

وأعلنت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي عن إجراء تعديلات فى مباريات الدورى الممتاز جاء أبرزها تقديم مباراة الأهلى وانبي ما أدى إلى إزدحام لقاءات المارد الأحمر نظرا لخوضه 3 مباريات فى المسابقة المحلية ودورى أبطال إفريقيا خلال 6 أيام.

واستندت لجنة المسابقات إلى تأجيل مباراة الأهلى أمام النجم الساحلى إلى يوم 26 يناير بدلًا من 24 الشهر ذاته بناء على قيام الاتحاد المصرى بمخاطبة الاتحاد الأفريقى بتأجيل المباراة بناء على طلب الجهات الأمنية وبدوره وافق الكاف على طلب الجبلاية إضافة إلى تقديم مباراة الزمالك ونظيره مازيمبي الكونغولي لتكون 24 يناير بدلًا من 25 من نفس الشهر.

وعادت مسابقات الجبلاية بعدها بـ 24 فقط للإعلان عن تعديلات جديدة ويتم تأجيل لقاء الأهلى وانبي والزمالك مع المصري بداعى إنشغال استاد القاهرة فضلا عن الحرص على مشوار قطبي الكرة المصرية الإفريقي.
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