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رياضة

كارثة قبل لقاء الأهلي.. إطلاق 60 طلقة كلاشنكوف على إستاد الهلال قبل مواجهته في أفريقيا

السبت 18/يناير/2020 - 09:02 م
الأهلي
الأهلي
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عمر سلامة
هاجم شاب سوداني يحمل سلاح «كلاشنكوف»، اليوم السبت، ستاد نادي الهلال وأطلق النيران باتجاه الاستاد، وذلك قبل المباراة المرتقبة بين الأهلي والهلال.

ونشرت مواقع سودانية أن الشاب أطلق 60 عيارا ناريا باتجاه الاستاد، قبل أن تتمكن قوات الأمن من القبض عليه، وتسليمه إلى قسم الصناعات بأم درمان، وتحرير بلاغ له.

وأضافت الصحف السودانية، أن المتهم بخيت يوسف آدم، على حسب أقواله الأولى، يتعاطى الخمور بشكل دائم ولم يدل بأي أقوال أخرى حول ما جرى.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الهلال السوداني في الأول من فبراير المقبل، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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